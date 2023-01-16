Мэр Красноярка прокатился по улицам города и проверил их состояние

Поездки мэр решил совершать каждый месяц Фото: Владислав Логинов

Выездная проверка мэра прошла в Красноярске. Ее устроил сам глава города Владислав Логинов. Градоначальник посмотрел на содержание территорий и выяснил, что нужно привести в порядок.

В поездке также были задействованы заместители мэра, руководители департаментов, районных администраций, ЖКХ, специалисты архитектуры и Службы городовых. Чиновники прокатились не только по центру города, но и по его окраинам.

Во время поездки Логинов указал коллегам, какие участки улиц следует привести в порядок, где есть недоработки по содержанию городской территорию. Сюда вошли и такие, как качество обрезки деревьев, состояние остановок общественного транспорта, ограждений, защитных экранов, фасадов домов, торговых павильонов и рекламных конструкций, незаконные граффити и автомобильные покрышки на газонах.

В итоге Владислав Логинов поручил собрать все замечания в один реестр, в каждом районе определить ряд улиц, которые нужно комплексно привести в порядок. Конечно же, эта работа не на несколько дней.

- В частности, по Ленинскому району ставлю задачу по формированию комфортных подходов к Шинному кладбищу, приведению в порядок дорожного полотна и фасадов домов на улице 26 Бакинских комиссаров. Очистить от незаконных объектов улицы Рейдовую и Одесскую, - высказался мэр.

Также градоначальник отметил, что в каждом районе в любое время года на дороге должна быть видна разметка и поручил подчиненным привести в порядок заросшие пустыри - эта противопожарная мера должна соблюдаться неукоснительно.

Кроме того, такие поездки по городу мэр решил совершать ежемесячно с учетом предложений горожан.