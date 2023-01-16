В Красноярске за выходные пойманы 47 пьяных водителей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в минувшие выходные прошел рейд «Нетрезвый водитель». Как рассказали в ГИБДД, были остановлены 47 нетрезвых автолюбителей, 11 из которых сели за руль под градусом повторно.

Рейды проходили в разных районах города. В одном из них был задержан 19-летний водитель Mercedes с признаками опьянения. Оказалось, что он 4 месяца назад попадался на подобном нарушении и был лишен прав на 18 месяцев.

На него было заведено уголовное дело по статье «Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения». Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.