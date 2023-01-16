В Красноярском крае стартовала кадастровая оценка всех объектов капитального строительства

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В Красноярском крае проведут кадастровую оценку зданий, помещений (офисы, квартиры), сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест. Как сообщили в правительстве региона, оценивать объекты капитального строительства будут в соответствии с федеральным законом.

По предварительным расчетом под оценку попадет более 2 миллионов 300 тысяч объектов. Оценку проведет КГБУ «Центр кадастровой оценки» – подведомственное учреждение министерства экономики и регионального развития Красноярского края.

Отметим, чтобы провести качественное оценивание – в 2022 году Центр кадастровой оценки установил коды функциональных подгрупп объектов, систематизировал информацию о рынке. Оказалось, что по многим зданиям отсутствовала информация о материалах стен, годе постройки, количестве надземных этажей. Часть отсуствующих данных получили в фонде данных государственной кадастровой оценки. Кроме того, из оцифрованных технических паспортов добавлены характеристики для 15 тысяч объектов.

Итоги государственной кадастровой оценки будут максимально соответствовать экономической ситуации и учитываться при начислении имущественных платежей.