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НовостиПроисшествия16 января 2023 6:24

В Красноярском крае за прошедшую неделю в 35 ДТП погибло 6 человек, еще 49 человек пострадали

15 аварий произошло из-за выезда на встречную полосу
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

ГИБДД по Красноярскому краю опубликовало статистику по ДТП в регионе за прошедшую неделю. С 9 по 15 января произошло 35 аварий, в которых 6 человек погибли, еще 49 – пострадали.

15 аварий произошло из-за выезда на встречную полосу – в ДТП погибло 5 человек, еще 27 пострадали.

Из-за нарушений очередности проезда на перекрестке произошло 9 ДТП, еще 7 с пешеходами – в 5 происшествиях водители не уступили дорогу. И 1 человек погиб при посадке в автобус.

Средний возраст участников аварий 42 года, а стаж вождения – 16 лет.