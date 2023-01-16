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НовостиОбщество16 января 2023 5:31

В Красноярске запланировано построить в 2023 году более 9 км новых дорог

Также будет закончено возведение пешеходного перехода через улицу Семафорная
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в 2023 году появится более 9 км новых автомобильных дорог. Как сообщают в мэрии, сдать в эксплуатацию планируется: около 1,5 км дороги возле школы в микрорайоне «Бугач», переезд через Северное шоссе, дороги по проспекту Молодежный и в границах улиц Гриболевская – Соколовская - Ольховая – Черемуховая в микрорайоне «Солнечный», транспортную развязку в «Тихих Зорях» и автодорогу в створе улицы Волочаевская.

Помимо этого, будет закончено возведение пешеходного перехода через улицу Семафорная.

Отметим, что в 2022 году в эксплуатацию ввели более 2 км дорог.