В Хакасии под снежной лавиной погиб экстремал на снегоходе

Фото: МЧС

В Ширинском районе Хакасии из-за схода снежной лавины погиб экстремал на снегоходе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Известно, что 42-летний мужчина отправился с двумя друзьями покорять дикие склоны, не поставив в известность об этом спецслужбы.

Сообщение о ЧП спасателям поступило вечером 14 января. Снегоходчики рассказали, что они катались вне трасс на диких склонах, когда внезапно сошла снежная лавина. Масса снега завалила одного из них. Самим откопать товарища у мужчин не получилось, связи на месте схода лавины не было. Пришлось бросить друга одного, чтобы позвать на помощь.

На помощь сразу же выехали 11 специалистов Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России. В воскресенье утром они прибыли к месту происшествия и приступили к поискам под снегом вместе с 15 добровольцами. Работы осложнялись сильным ветром и метелью, понижающейся температурой. Через пару часов поисков тело погибшего жителя Красноярского края удалось найти. Его передали сотрудникам следственных органов, они проводят проверку.

Отметим, что у любителей экстрима не было при себе специальных лавинных датчиков и щупов. Из-за этого они не смогли найти точное место, где лавина накрыла их друга, не успели его вытащить вовремя.