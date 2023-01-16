В Красноярске завершен ремонт трубопровода на Калинина

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В Красноярске специалисты завершили ремонт трубопровода на Калинина, 76. Как сообщили в СГК, сейчас мастера открывают задвижки, совсем скоро холодная вода вернется к жителям.

Отметим, чтобы предотвратить гидравлические удары, заполняют сети постепенно. Поэтому с 07:30 часов подвозят питьевую воду к жилым домам. Водовозки будут курсировать по микрорайону до полного запуска системы холодного водоснабжения.

На трубопроводе на Калинина был заменен участок трубы — отвод с углом поворота 90 градусов.