Житель Красноярска вручил незнакомцу ключи от машины и 18 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Красноярска будут судить за мошенничество под предлогом ремонта и угон автомобиля. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города. Дело было так: некоторое время назад 42-летний мужчина искал автослесаря, который починил бы ему «Сузуки». Почему не в лицензированную мастерскую? Наверняка хотел сэкономить.

Через знакомых нашел такого «умельца». Его не смутило, что у мастера нет ни помещения, где можно работать, ни инструментов. О чем владелец думал, непонятно. Но он вручил парню ключи от иномарки, перевел авансом 18 тысяч рублей якобы за работу и запчасти. И ушел спокойно домой, ждать результатов.

Время подошло – машины нет. И «умелец» на звонки не отвечает. И тут только хозяин машины заподозрил, что его обманули. Обратился в полицию – подозреваемого нашли и задержали. Машину обнаружили на улице Березина и вернули владельцу. Тут подозреваемый признался, что не собирался чинить автомобиль, просто взял его покататься по городу. Уголовное дело на него завели по двум статьям: «Мошенничество» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В ближайшее время дело будет направлено в суд на рассмотрение.