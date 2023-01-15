Развития трамвайной сети Красноярска могут доверить московской компании

Развития трамвайной сети Красноярска доверят московской компании Фото: ИВАНОВА Диана

Развитие трамвайной сети в Красноярске могут доверить московской компании под названием «Мовиста регионы».У мэрии краевого центра давно были планы масштабной трансформации этого вида городского транспорта. Наконец, объявлены торги на заключение концессионного соглашения на взаимовыгодных условиях. (Это вид государственно-частного партнерства, когда бизнес инвестирует средства в объект государственной собственности, после чего он имеет возможность собирать доход в свою пользу).

Заявки администрация Красноярска будет принимать до 13 февраля. Но пока что есть только один потенциальный участник – вышеназванная компания. И если не будет других, контракт придется заключать с нею. Суть соглашения: капитальный ремонт старых путей и строительство новых, приобретение новых вагонов. Стартует проект через два года и завершиться в 2041 году. Предварительные затраты – на 50 двухсекционных трамваев: 8,2 миллиарда рублей, строительство 30 километров и реконструкция 16 километров путей – почти 15 миллиардов. Напомним, что в планах связать правобережье с микрорайоном Солнечным.