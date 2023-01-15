В Красноярске Северное шоссе затопило водой. Фото: администрация города

В Красноярске Северное шоссе затопило водой. Причина – коммунальная авария: прорвалась труба в районе здания № 34. На месте работает аварийная бригада коммунальный служб – устраняют порыв. А дорожные службы занимаются очисткой проезжей части от замерзшей воды, приводят дорожное полотно в нормальное состояние.

- Техника работает постоянно. Счищает ледяную шугу, убирает воду, подсыпает песчано-соляной смесью. Водителям рекомендуем быть осторожными при движении через проблемный участок на Северном шоссе, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Добавим, что минувшей ночью Красноярск засыпало снегом. И всю ночь дорожная техника прометала городские магистрали. Усугублял ситуацию ветер, заметая только что убранные дороги. В ночную смену работало 86 единиц техники. В день вышло 74 машины.