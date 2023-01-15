Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 января 2023 6:07

Спасатели сделали экстренное предупреждение о морозах в Красноярском крае

Главным образом, в северных районах
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Спасатели сделали экстренное предупреждение о морозах в Красноярском крае

Спасатели сделали экстренное предупреждение о морозах в Красноярском крае

Фото: Мария ЛЕНЦ

ГУ МЧС России по Красноярскому краю сделали экстренное предупреждение о низких температурах в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, 16 января в Эвенкии сохранится сильный мороз, температура воздуха местами -55 градусов и ниже, на юге Таймыра температура воздуха -50 градусов и ниже.

Днем на западе и севере центральных районов, а также в южных районах местами ожидается сильный снег. На дорогах гололедица. В горных районах края лавиноопасно.

Добавим, что В поселке Ессей, что в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, 11 января температура понизилась до -73 градусов. Об этом «КП-Красноярск» сообщили в ГО и ЧС по Эвенкии. Этот факт претендует на рекорд не только России, но и северного полушария в целом.