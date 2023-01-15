Спасатели сделали экстренное предупреждение о морозах в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

ГУ МЧС России по Красноярскому краю сделали экстренное предупреждение о низких температурах в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, 16 января в Эвенкии сохранится сильный мороз, температура воздуха местами -55 градусов и ниже, на юге Таймыра температура воздуха -50 градусов и ниже.

Днем на западе и севере центральных районов, а также в южных районах местами ожидается сильный снег. На дорогах гололедица. В горных районах края лавиноопасно.

Добавим, что В поселке Ессей, что в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, 11 января температура понизилась до -73 градусов. Об этом «КП-Красноярск» сообщили в ГО и ЧС по Эвенкии. Этот факт претендует на рекорд не только России, но и северного полушария в целом.