В Красноярске в январе откроется самая большая поликлиника за Уралом. Фото: администрация города

В Красноярске в скором времени, до конца января, откроется новая поликлиника в микрорайоне Покровском, на улице Дмитрия Мартынова. Она станет самой крупной за Уралом и рассчитана на прием до 900 пациентов в сутки.

- В новом здании, оснащенном самой современной медицинской техникой и оборудованием, предусмотрены терапевтические отделения, травмпункт, женская консультация, стоматология, отделения лучевой диагностики и амбулаторной хирургии, онкологии и другое, - рассказали в администрации города.

Однако в лидерах новой красноярской поликлинике быть недолго, всего пару лет – в настоящее время в рамках реновации в Талнахе, это район Норильска, началось возведение медицинского учреждения, рассчитанного на 1000 посещений в смену. По плану оно должно заработать уже в 2025 году.