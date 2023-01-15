Житель Железногорска украл у тещи лодку. Фото: пресс-служба полиции

Житель Железногорска отметил свой день рождения так, что надолго запомнится – в качестве подарка получил уголовное дело на себя, любимого. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, мужчина решил таким образом поправить свое материальное положение.

В дежурную часть полиции обратилась 66-летняя женщина, которая сообщила, что из ее садового домика пропала надувная резиновая лодка с веслами. Личность подозреваемого установили быстро, уже на другой день стало понятно, что к этому причастен гражданский муж потерпевшей. Досье у него такое: нигде официально не работает, стабильного источника дохода не имеет. А лодку он решил продать своему знакомому за 5 тысяч рублей, уверив его, что она принадлежит только ему. Почему так дешево продает (почти задаром)? Потому что деньги нужны срочно.

Продавец и покупатель ударили по рукам и отправились на участок тещи. Хорошо ориентируясь в обстановке, железногорец открыл домик и помог вынести из него чужое имущество, получив обещанные 5 тысяч. Однако, узнав, что на него завели дело, подозреваемый забрал лодку и привез ее в квартиру сожительницы. В настоящее время имущество возвращено потерпевшей.