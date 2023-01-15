В Красноярске возле «Комсомолла» планируют построить бассейн с пляжем. Фото: "Авито"

В Красноярске может появиться еще одна зона отдыха – возле торгово-развлекательного центра «Комсомолл». Причем круглогодичная: летом – бассейны с пляжем, детский аквапарк. А зимой – горки, катки. Плюс кафе с беседками. И баня. Такую информацию можно найти на популярном сервисе товаров и услуг «Авито», а инициатива принадлежит консалтинговому агентству «А9» - объявление оно опубликовала с целью привлечь инвестиции. Обещают 30 % годовых дохода, срок окупаемости три года. Цена вопроса – 10 миллионов рублей, который пойдут на строительные работы, закупку строительных материалов и оборудование, зарплату рабочим и так далее.

Причем, уверяют авторы объявления, договор на аренду земли (с администрацией города, видимо) у них уже заключен, сейчас готовится строительный проект и сама территория для предстоящих работ.

Кстати, обещают также, что затраты окупятся уже за три года.