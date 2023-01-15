На Красноярской железной дороге появилась супер-современная электричка. Фото: КрасЖД

Электропоезд последнего поколения выйдет на маршруты Красноярской железной дороги, соединяющие Хакасию и Кемеровскую область, рассказали в пресс-службе КрасЖД. Презентация состоялась в минувшую пятницу на вокзале Абакана. И это первый электропоезд новой серии, поступивший в регион.

Новая электричка будет перевозить пассажиров от Абакана до Бискамжи и от Бискамжи до Междуреченска (это уже Кемеровская область). Это социально значимое направление, обладающее высоким туристическим потенциалом. Второй маршрут пользуется высоким спросом у любителей активного отдыха на природе, в летнее время пассажиропоток здесь возрастает в 4 раза.

Электропоезд – отечественного производства серии ЭП3Д, его отличает плавный ход при отправлении, торможении и во время движения, и низкий уровень шума в вагонах. Для комфорта пассажиров электричка оснащена мягкими эргономичными сиденьями, инновационной системой кондиционирования и обеззараживания воздуха. В ней оборудованы места для перевозки велосипедов и спортивного инвентаря. Кроме того, электропоезд полностью адаптирован под потребности маломобильных пассажиров. Безопасность обеспечивается системой видеонаблюдения.

Для управления современной машиной локомотивные бригады КрасЖД прошли специальное обучение.