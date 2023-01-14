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НовостиОбщество14 января 2023 10:15

Красноярцев предупредили о сильном ветре 15 января

Порывы могут достигать 18 метров в секунду
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Красноярцев предупредили о сильном ветре 15 января

Красноярцев предупредили о сильном ветре 15 января

Фото: Мария ЛЕНЦ

15 января в Красноярском крае ожидается усиление ветра. Об этом сообщают специалисты Среднесибирского УГМС.

В центральных и южных районах Красноярска, в том числе и в Красноярске, возможны порывы юго-западного ветра до 18 метров в секунду. Это на фоне снегопада, так что синоптики предупреждают о метели.

При этом температура будет в районе -9-12 градусов. Возможна гололедица. В горных районах края, Хакасии и Тувы повышенная опасность схода лавин.