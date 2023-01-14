Под Красноярском на одном участке трассы произошло два смертельных ДТП. Фото: ЧП Красноярск

Вечером 13 января на трассе Красноярск-Канск произошло два смертельных ДТП. Видео опубликованы в тг-канале «ЧП Красноярск».

Первое ДТП произошло на 873 километре дороги в районе Кускуна. Дорожные полицейские предварительно выяснили, что водитель ВАЗа выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, двигавшимся по маршруту Удинск – Красноярск, в котором ехали 3 пассажира.

После первого удара, легковушка столкнулась со Шкодой Фабией и фурой Вольво. В аварии погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля. Их личности выясняются.

Буквально в трех километрах от места первого ДТП, случилась вторая трагедия. 39-летний водитель Мерседеса выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Тойотой Пробокс. Виновник аварии отделался испугом, а вот в Тойоте погибла пассажирка и пострадал 43-летний водитель.