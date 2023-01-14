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НовостиПроисшествия14 января 2023 8:45

В Норильске наркоагронома осудили на 3 года условно

У него изъяли 15 горшков с коноплей
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Норильске наркоагронома осудили на 3 года условно

В Норильске наркоагронома осудили на 3 года условно

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске вынесли приговор мужчине, который дом выращивал коноплю. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Полицейские выяснили, что 45-летний норильчанин у себя дома выращивал и заготавливал коноплю. У него забрали 15 горшков с растением, а также оборудование для ухода. Общая масса наркотической травы составила 3,5 килограмма.

На северянина завели уголовное дело. В январе наркоагроному вынесли приговор. Мужчину осудили на 3 года условно с испытательным сроком – 2,5 года.