В Красноярске пожарные дважды за сутки приезжали к одному дому Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске пожарные дважды за неполные сутки приезжали по одному адресу – на Можайского, 21. Дважды там тушили пожар.

Примерно в 22 часа 13 января в доме на Можайского, 21 случился первый пожар – в квартире на 4-м этаже. Все из-за неосторожного обращения с огнем. В итоге пожарные справились за час, потушив возгорание на площади 80 квадратных метров.

Днем 14 января в том же доме, но в подъезде на 2-м этаже произошло короткое замыкание. Открытого горения удалось избежать. Но, как сообщили в МЧС по краю, пожарные решили перестраховаться и пройтись по квартирам, чтобы окончательно убедиться в безопасности в доме.

Как итог: сотрудники МЧС нашли одну затопленную квартиру, из которой шел пар. А в другой квартире горел потолок. На сей раз серьезного пожара удалось избежать. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. К счастью, ни в первом, ни во втором случае никто не пострадал.