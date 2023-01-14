В Красноярске на Можайского выгорела квартира

Фото: жильцы дома на Можайского

Вечером 13 января в Красноярске в доме на Можайского, 21 произошел пожар в квартире. В МЧС по краю сообщили, что никто не пострадал.

Сообщение о возгорании поступило в 22:08 часов. Пожар случился в квартире на четвертом этаже. К счастью, пострадавших нет, было эвакуировано 11 человек. Справиться с огнем удалось за час. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Жилище выгорело полностью.

Фото: жильцы дома на Можайского

По словам соседей, в квартире, где случился пожар, находятся проблемные жильцы:

- Там постоянно пьянки, драки, кошмарят весь дом. Весь этаж оказался без света, потому что все поплавилось, все провода сгорели. Для эвакуации и запертые двери ломали. Всех на ночь эвакуировали, только сейчас народ возвращается потихоньку.

Жильцы дома сообщают, что пострадала не одна квартиры. Во время проливки пожара, залило пеной и соседей снизу. От сильного задымления испортился ремонт у соседей по этажу. Как судиться с устроившими пожар соседями, люди не представляют.

А 14 января по тому же адресу, только на втором этаже чуть снова не начался пожар. В МЧС «КП-Красноярск» сообщили, что случилось замыкание проводки, началось задымления, но открытого горения удалось избежать.