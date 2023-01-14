В Красноярском крае в 2023 году планируют благоустроить 39 парков и скверов

Фото: krskstate.ru
В 2023 году в Красноярском крае благоустроят 39 общественных пространств. Об этом сообщает региональное министерство строительства.
Так, в минувшем году жители края по итогам голосования выбрали 35 объектов для благоустройства. Появятся:
- сквер «Березовая роща» - в Ачинске;
- сквер «Южный» - в Боготоле;
- площадка в мкрн «Победы» - в Бородине;
- сквер на Затубинской, обновление сквера на Щетинкина – в Минусинске;
- общественные пространства в Кайеркане и Талнахе – в Норильске;
- восемь скверов и парков – в Красноярске.
Кроме того, будут реализованы 4 проекта–победителя Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды:
- озеро-парк – в Зеленогорске;
- набережная реки Кан – в Канске;
- объединение трех парков – в Шарыпове;
- реконструкция парка культуры и отдыха – в Бородине.
По словам замминистра строительства края Елены Цитович, на создание общественных пространств выделен 1 миллиард рублей. Еще 400 миллионов из федерального бюджета потратят на победителей конкурса проектов.