В Красноярском крае в 2023 году планируют благоустроить 39 парков и скверов

Фото: krskstate.ru

В 2023 году в Красноярском крае благоустроят 39 общественных пространств. Об этом сообщает региональное министерство строительства.

Так, в минувшем году жители края по итогам голосования выбрали 35 объектов для благоустройства. Появятся:

- сквер «Березовая роща» - в Ачинске;

- сквер «Южный» - в Боготоле;

- площадка в мкрн «Победы» - в Бородине;

- сквер на Затубинской, обновление сквера на Щетинкина – в Минусинске;

- общественные пространства в Кайеркане и Талнахе – в Норильске;

- восемь скверов и парков – в Красноярске.

Кроме того, будут реализованы 4 проекта–победителя Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды:

- озеро-парк – в Зеленогорске;

- набережная реки Кан – в Канске;

- объединение трех парков – в Шарыпове;

- реконструкция парка культуры и отдыха – в Бородине.

По словам замминистра строительства края Елены Цитович, на создание общественных пространств выделен 1 миллиард рублей. Еще 400 миллионов из федерального бюджета потратят на победителей конкурса проектов.