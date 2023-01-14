В Красноярском крае работники фермы скрывались от полиции на тракторе начальника

Фото: скриншот из видео МВД

В ночь на 14 января в Краснотуранском районе двое работников фермы угнали трактор начальника и устроили погоню с полицией. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Дорожные полицейские заметили трактор ночью, попытались его остановить, но транспорт водитель проигнорировал требование – началась погоня. Далеко уехать у тракторного лихача не вышло. Вскоре спецтехника съехала в поле и заглохла.

Внутри трактора оказалось двое мужчин. Пройти медицинское освидетельствование они отказались, кроме того, у обоих не было ни водительских прав, ни документов на технику.

Выяснилось, что мужчины работают на мараловой ферме. Вечером они выпивали, а когда горячительное кончилось, решили отправиться за добавкой на тракторе начальника. Разрешение у него приятели, естественно, не взяли. За руль транспортного средства они садились по очереди.

В итоге на них завели сразу 13 административных материалов – от выезда на встречку до отказа от медосвидетельствования. Трактор забрали на спецстоянку.

Кроме того, полицейские завели на приятелей уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Им грозит до 7 лет колонии.