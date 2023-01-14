В 2022 году в Красноярском крае снизился уровень преступности

Руководитель краевого Главка Александр Речицкий. Фото: МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае в 2022 году снизился уровень преступности. Об этом на расширенном заседании коллеги ГУ МВД по краю сообщил руководитель Главка Александр Речицкий.

Так, в 2022 году в крае было зафиксировано 45 561 преступление – это ниже прошлогоднего показателя на 3,1%. Уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения составил 159,9 преступлений.

Это ниже, чем в целом по Сибирскому Федеральному округу (165,1), но все еще значительно выше, чем по России в целом (135,1). При этом каждое третье преступление в Красноярском крае инициативно выявлялось именно сотрудниками полиции.

Одним из главных результатов работы полиции стало снижение регистрации случаев дистанционных мошенничеств – на 6%. Александр Речицкий связывает это с проводимой участковыми профилактической работой с населением.

Основными приоритетами работы МВД в 2023 году является: декриминализации экономики, лесопромышленного комплекса, добычи полезных ископаемых, сферы незаконного оборота алкогольной продукции и наркотиков, выявление коррупционных преступлений и браконьерства.