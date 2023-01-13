С 2024 года система может заработать в школах края Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноярской школе №98 в тестовом режиме заработала система учета питания детей. В новом учебном году такой сервис должен появиться во всех школах города, сообщает министерство цифрового развития края.

Теперь появилась возможность составлять меню, контролировать качество и состав блюд, которые подают школьникам. Родители детей смогут узнавать всю информацию о питании своего чада через госуслуги – там будут даже фотографии еды. Кроме того, там же будет возможность оставлять отзывы и видеть, в какое время поел школьник. А учителя смогут заказывать обеды по количеству детей, которые присутствуют в школе в определенный день.

В планах ведомства – в новом учебном году запустить систему во всех школах краевого центра. А с 2024 года сервис может заработать в учебных заведениях районов.

По словам министра цифрового развития края Николая Распопина, что в школах Красноярска постоянно создают новые сервисы. Так, в школе № 98 установили видеокамеры и появились точки доступа Wi-Fi. В школе № 159 на компьютерах теперь работает отечественная операционная система «Атлант», разработанная красноярской ИТ-компанией. Для лицея № 2 за счет краевого бюджета закупили 28 камер видеонаблюдения.