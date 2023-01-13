Тушить огонь пришлось при температуре -32 градуса Фото: служба спасения Красноярского края

Накануне в поселке Памяти 13 борцов Красноярского края случился пожар. Горел двухэтажный дом. На место происшествия выехали подразделения краевого учреждения «Противопожарная охрана Красноярского края» из поселка Кедровый, сотрудники МЧС и работники муниципальной пожарной охраны.

Застройка на месте плотная, из-за этого возникла угроза распространения огня на соседние дома. Воду возили из ближайшего источника – реки Кача. Работали специалисты в тяжелых условиях: температура воздуха была -32 градуса Цельсия.

Боролись с огненной стихией пожарные шесть часов. На месте работали 14 человек личного состава и пять единиц техники. У них получилось предотвратить возгорание надворных построек и распространение пожара на соседние дома.

Без жертв, к сожалению, не удалось. Погиб мужчина, предположительно, хозяин дома. Причину возгорания предстоит установить специалистам, сообщают в службе спасения Красноярского края.