Поврежденный участок планируют заменить Фото: СГК

Днем пятницы, 13 января, в Красноярске специалисты приступили к ремонту поврежденной теплосети в районе Цирка. Место свища специалисты нашли при помощи акустического исследования – оно находится в проезде между проспектом Красноярский рабочий и улицей Вавилова.

Ремонтники остановили течь, локализовали место порыва и приступили к откачке воды из поврежденного участка. Чтобы меньше заносило паром проезжую часть, на дороге установили две вытяжных трубы. В проезде занята правая полоса.

На месте трудится 10 единиц техники и три бригады. Ремонт продлится до конца дня пятницы.

На время работ тепло в ближайших домах отключили, диспетчерская служба мониторит температуру в отключенных социальных объектах, пока там сохраняется нормальная.

По данным СГК, ремонт на Цирке идет по графику, специалисты завершают сварку. После этого начнут заполнять сети и запускать циркуляцию в системе.

С 19.00 батареи должны начать теплеть, обещают в Сибирской генерирующей компании. Если это не случится, горожанам нужно обратиться в свои управляющие компании.

Поврежденная труба старая, ей 34 года. Свищ появился из-за износа и коррозии металла. В ближайшие годы этот участок планируется заменить.