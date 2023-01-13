Синоптики прогнозируют сильный мороз Фото: ИВАНОВА Диана

Жителей Норильска предупреждают о сильных морозах в выходные дни. Из-за этого их просят не выбираться на дальние расстояния.

Так, по данным управления ГО и ЧС Норильска и синоптиков, с 14 по 16 января на юге региона ожидается сильный мороз. Столбики термометра опустятся до -50 градусов Цельсия и даже ниже.

Чтобы сохранить здоровье, жителей города просят не выезжать на дальние расстояния и не выходить в тундровую зону без особой необходимости.

В случае, если потребуется помощь, звонить по телефону 112.

Погодные аномалии в последние дни стали одной из самых обсуждаемых тем. Регионы мерзнут, - но что там наши с вами «плюс-минус» -26 по сравнению с морозом, который ударил в Эвенкии. В эвенкийском ГО и ЧС подтвердили официально - в поселке Ессей, что в 1,4 тысячах километров от столицы региона – Красноярска, зафиксировали -73! Минус – семьдесят – три! Это, на минуточку, рекорд за всю историю метеонаблюдений не только России, но и всего Северного полушария (в январе 1933 года в Оймяконе (Якутия) было минус 67,7, а в Гренландии в декабре 1991 - минус 69,6, - прим. Ред).