Чиновнику грозит до 4 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Замглавы департамента земельных отношений администрации Красноярска стал фигурантом уголовного дело. Сотрудника мэрии подозревает в превышении должностных полномочий.

Как рассказали в следственном комитете Красноярского края, зимой чиновник, выполняя соглашение

По сообщению СК, прошлой зимой чиновник выполняя соглашение с компанией «Бенефит», незаконно увеличил площадь участка на Северном шоссе, 15ж, почти вдвое - с 5,8 тысяч квадратных метров до 11,7.

После этот участок продали этой же фирме по заниженной стоимости – за 1,3 миллиона рублей. К слову, кадастровая стоимость такой земли – больше 9 миллионов. Ущерб городу составил больше 7,7 миллионов рублей.

Кроме того, этот участок относится к зоне зеленых насаждений общего пользования с видом разрешенного использования «коммунальное обслуживание» и не подлежал перераспределению путем увеличения, отметили в СК.

Сейчас против чиновника расследуется уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Красноярская прокуратура подала иск в суд о незаконности соглашения между департаментом и компанией «Бенефит».