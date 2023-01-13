В Красноярске митрополит Пантелеимон вручил награды полицейским, вернувшимся из Херсонской области. Фото: пресс-служба полиции края

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеймон в торжественной обстановке вручил награды отличившимся сотрудникам полиции. Среди них были и те, кто накануне Рождества вернулись домой из служебной командировки в Херсонскую область. В новом регионе, вошедшем в состав России, они выполняли задачи по обеспечению безопасности и охране общественного порядка.

Митрополит вручил заместителю начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-майору полиции Юрию Завьялову медаль Красноярской епархии Русской Православной Церкви священномученика Амфилохия Красноярского III степени. Архиерейской грамотой поощрены замкомандира полка ДПС Красноярска Владимир Дураков, начальник отделения отдела охраны общественного порядка полиции города Кирилл Куимов, водитель ГУ оперуполномоченных отряда специального назначения «Гром» Сергей Чередник.

Митрополит Пантелеимон поблагодарил сотрудников за самоотверженное исполнение поставленных задач, мужество и верность профессии, а также благословил их на дальнейшую службу на благо Родины.