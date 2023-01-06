В Красноярск из Херсонской области вернулся сводный отряд полиции. Фото: ГУ МВД России по краю

В Красноярск из Херсонской области вернулся сводный отряд полиции. Полгода они провели в служебной командировке, обеспечивали порядок на территории, вошедшей в состав России. На вокзале их встречали родные и близкие – жены, дети, родители. Но сначала – официальная часть: своих сотрудников приветствовал начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.

- Позади у вас месяцы непростой службы, каждодневного риска и смертельной опасности. Но командировка завершилась, и вы дома. С особой радостью вас встречают родные и близкие, встречает красноярская земля и жители региона. В период командировки ни один из вас не проявил трусость и малодушие. Вы все для меня и для личного состава – герои, – сказал начальник главка.

Затем личный состав отряда и встречающие почтили память погибших при исполнении служебных обязанностей Андрея Рейна, Ильи Фаустова и Алексея Муфтахова. Наконец – самое главное, самая долгожданная минута, о которой мечтали все: встреча с родными. У полицейских впереди отпуск, который они проведут вместе с семьями. Затем они вернутся на службу уже на территории края.