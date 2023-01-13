У некоторых жителей Красноярска платежи за отопление выросли почти на 85 % Фото: Мария ЛЕНЦ

Размер платежей за коммунальные услуги в декабре удивил многих красноярцев. В среднем рост по сравнению с ноябрем составил 47,8 %, а платеж именно за отопление стал больше на 84,8 %. Но есть и такие случаи, когда за тепло придется заплатить и в два раза больше, сообщают Sibnovosti со ссылкой на телеграм-канал депутата Заксобрания края Илью Зайцева.

Он указал, что в надзорные органы подготовлены и направлены сводные данные и расчеты по всем обращениям с жалобами на декабрьские платежки. Также сделан обзор, что происходит в других регионах и какие юридические меры в связи с этим приняты. Учтены официальные данные о среднесуточной температуре в Красноярске в ноябре и декабре, а также температурный график работы ТЭЦ в зависимости от температуры воздуха, отметил депутат.

Остается добавить, что в связи с морозами, которые пришли в Красноярск сейчас, многие не обрадуют и январские платежки.