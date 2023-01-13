В Красноярске неизвестный преследует женщин в подъездах

В Красноярске неизвестный преследует женщина в подъездах. Стоп-кадр видео

Красноярская полиция в ходе мониторинга социальных сетей обнаружила информацию, которая настораживает. Жители улицы Ольховой, это микрорайон Солнечный, рассказали и выложили видео в паблик «Наш мкр.Солнечный» (камеры, напомним, сейчас устанавливаются практически во всех подъездах в новостройках) с подозрительным мужчиной. Тот заходит в подъезд следом за женщинами, идет с ними до их квартир.

Заявлений о нападении пока не поступало, но полицейские решили их не ждать, а проверить, что это за гражданин такой – ведет он себя на самом деле подозрительно. Причем он облюбовал пока один дом. Что за мысли у него в голове?

В пресс-службе полиции города «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили, что информация была инициативно зарегистрирована в установленном порядке. Предстоит установить личность мужчины и все обстоятельства. Если ничего дурного он не замышляет, отпустят с миром. В противном случае примут соответствующие обстоятельствам меры.