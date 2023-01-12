В этом году из-за санкций через аэропорт перевезли меньше груза Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аэропорт Красноярска поделился хорошей статистикой за 2022 год. Оказалось, что впервые за год здесь приняли больше трех миллионов пассажиров, а их общее количество выросло на 13% по сравнению с 2021 годом. Тогда, к слову, тоже был рекорд - 2 731 903 пассажиров за 12 месяцев. А вот количество вылетевших самолетов уменьшилось на 6,5% и составило 17 004.

Через аэропорт в 2022 году провезли 16 412 тонн груза - это меньше прошлогодних показателей на 15,5%, когда грузопоток составил 19 434 тонны. Но у падения показателя есть причина - санкции, введенные против РФ. Но по сравнению с другими российскими аэропортами ситуация в нашем выглядит все равно позитивно.

Рассказали, и куда чаще всего летали пассажиры из Красноярского края:

- Москву — 978 552 пассажира

- Новосибирск — 262 543 пассажира

- Сочи — 257 227 пассажиров

- Санкт-Петербург — 194 827 пассажиров

- Норильск — 160 024 пассажира

А еще по сравнению с 2021 годом отметку в 100 000 пассажиров преодолели такие направления, как Иркутск (120 899) и Игарка (100 902).

Больше всего пассажиров перевезла авиакомпания «Аэрофлот» — 558 827 человек. На втором месте «Россия» и ее 524 469 пассажиров, потом уже находятся S7, NordStar, Utair и «КрасАвиа».