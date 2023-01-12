Тепла не будет несколько часов

Часть домов, детские сады, школы, колледжи останутся без отопления на несколько часов в Красноярске. Отключение коснется тех зданий, что расположены в Свердловском районе города. По информации администрации, это связано с устранением дефектов на подающем трубопроводе.

Итак, публикуем список адресов, попавших под отключение. С 10.00 до 17.00 тепла не будет:

- Судостроительная 25а, 25г, 25д, 27а, 27д, 31, 31а, 33, 35, 37а;

- Складская 32 (школа);

С 13.00 до 19.00:

- Вавилова 1, 1ст.1,1ст. 2, 2/1, 2/3, 2ст.1, 2ст.3, 3, 3ст.2, 3ст.8, 3ст.9, 3ст.11, 3ст.15, 3ст.16, 3ст.17, 5ст.2, 7, 11, 13, 19а (колледж), 21 (школа), 23, 23а, 23б (клинический центр), 25а, 46, 16-44;

- Семафорная 265а, 271;

- Затонская 4, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20;

- Побежимова 3, 9, 11, 13, 15, 17, 44а, 46а (школа), 2-32;

- Красноярский рабочий 125а, 127, 127а, 129, 129а (д/сад), 131, 133, 133а, 135, 135ст.2, 135а, 137, 137а, 139, 139а, 141, 141а, 150а, 150ст.11, 150ж, 152, 152/2, 154Б, 154, 154/1, 154/2, 156 (техникум), 156а, 156г, 160а, 160е;

- Столбовая 73 (колледж).