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НовостиОбщество12 января 2023 14:38

Несколько домов, школы и детсады останутся без отопления в Свердловском районе Красноярска 13 января

На трубопроводе будут устранять дефекты
Василина ВАСИЛЬЕВА
Тепла не будет несколько часов

Тепла не будет несколько часов

Часть домов, детские сады, школы, колледжи останутся без отопления на несколько часов в Красноярске. Отключение коснется тех зданий, что расположены в Свердловском районе города. По информации администрации, это связано с устранением дефектов на подающем трубопроводе.

Итак, публикуем список адресов, попавших под отключение. С 10.00 до 17.00 тепла не будет:

- Судостроительная 25а, 25г, 25д, 27а, 27д, 31, 31а, 33, 35, 37а;

- Складская 32 (школа);

С 13.00 до 19.00:

- Вавилова 1, 1ст.1,1ст. 2, 2/1, 2/3, 2ст.1, 2ст.3, 3, 3ст.2, 3ст.8, 3ст.9, 3ст.11, 3ст.15, 3ст.16, 3ст.17, 5ст.2, 7, 11, 13, 19а (колледж), 21 (школа), 23, 23а, 23б (клинический центр), 25а, 46, 16-44;

- Семафорная 265а, 271;

- Затонская 4, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20;

- Побежимова 3, 9, 11, 13, 15, 17, 44а, 46а (школа), 2-32;

- Красноярский рабочий 125а, 127, 127а, 129, 129а (д/сад), 131, 133, 133а, 135, 135ст.2, 135а, 137, 137а, 139, 139а, 141, 141а, 150а, 150ст.11, 150ж, 152, 152/2, 154Б, 154, 154/1, 154/2, 156 (техникум), 156а, 156г, 160а, 160е;

- Столбовая 73 (колледж).