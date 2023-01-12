Пожар тушат 69 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске продолжают тушить страшный пожар на улице Ломоносова в Железнодорожном районе. По информации МЧС, с огнем борются 69 человек личного состава и 25 единиц техники.

По словам старшего оперативного дежурного центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Красноярскому Дениса Ильинова, возгорание началось в 18.06. В 20.10 его удалось локализовать на площади 100 квадратных метров - до таких размеров огонь разошелся из-за ветра, изначально сообщались гораздо меньше цифры.

На месте работают сотрудники полиции - они обеспечивают охрану правопорядка, а инспекторы ГИБДД обеспечивают беспрепятственный проезд спецтезники.

Кроме того, работают и специалисты Роспотребнадзора. Главный санитарный врач Красноярского края заявил, что ведомство мониторит качество атмосферного воздуха в районе жилой застройки на месте пожара.