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НовостиПроисшествия12 января 2023 14:31

Роспотребнадзор Красноярского края проверяет воздух в районе крупного пожара на Ломоносова

Возгорание локализовано в 20.10
Василина ВАСИЛЬЕВА
Пожар тушат 69 человек

Пожар тушат 69 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске продолжают тушить страшный пожар на улице Ломоносова в Железнодорожном районе. По информации МЧС, с огнем борются 69 человек личного состава и 25 единиц техники.

По словам старшего оперативного дежурного центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Красноярскому Дениса Ильинова, возгорание началось в 18.06. В 20.10 его удалось локализовать на площади 100 квадратных метров - до таких размеров огонь разошелся из-за ветра, изначально сообщались гораздо меньше цифры.

На месте работают сотрудники полиции - они обеспечивают охрану правопорядка, а инспекторы ГИБДД обеспечивают беспрепятственный проезд спецтезники.

Кроме того, работают и специалисты Роспотребнадзора. Главный санитарный врач Красноярского края заявил, что ведомство мониторит качество атмосферного воздуха в районе жилой застройки на месте пожара.