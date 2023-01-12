Врачи Красноярска спасли женщину, у которой протез находился близко к мозгу

Старый протез вытаскивали 4 часа Фото: минздрав Красноярского края

Еще одной счастлиыой историей спасения пациентки поделились в Красноярском минздраве. Челюстно-лицевые хирурги ЧелюстноБСМП им. Н.С Карповича спасли пациентку, протез которой оказался опасно близко к мозгу.

Женщине, которая обратилась на консультацию к врачам, пять лет назад в одной из клиник сделали операцию по протезированию височно-нижнечелюстного сустава. За это время протез мигрировал и оказался слишком близко к мозгу, и специалист, увидев это на снимке, посоветовал обратиться к хирургам.

Специалисты же решили, что оставлять женщину с таким протезом опасно, это чревато тяжелыми нейрохирургическими последствиями. Поэтому потребовалось заменить старый протез на новый.

Хирурги решили применить методику протезирования височно-нижнечелюстного сустава. Для этого нужно было изготовить индивидуальный протез суставной ямки височной кости и мыщелкового отростка нижней челюсти. Пришлось даже применить ЗD технологию, её челюстно-лицевые хирурги БСМП используют в своей практике не первый год.

После изготовления сустава и выбранной тактики хода операции началось спасение пациентки. Чтобы вытащить старыйт протез, ушло четыре часа. В минздраве говорят, что это был трудоемкий процесс, который потребовал слаженности действий - не забываем о близости протеза к мозгу. Только после этого женщине установили новый протез, позаботились специалисты и об эстетике швов. Их после операции практически не видно. Послеоперационный период прошел без осложнений, ожидаемый результат удалось достигнуть.

Челюстно-лицевые хирурги отмечают, что 3D-моделирование сегодня - одна из современных технологий, помогающая адекватно восстанавливать проблемные части скелета лица. В данном случае созданная модель позволила максимально эффективно провести хирургическое вмешательство в области основания черепа и ветви нижней челюсти, избежать травм в ходе самой операции, послеоперационных осложнений и сократить период реабилитации.

Поделились в минздраве и составом операционной бригады:

Челюстно-лицевые хирурги:

Крючков Артем Константинович

Пыкин Евгений Евгеньевич

Чучунов Андрей Александрович.

Анестезиолог-реаниматолог:

Черноусов Александр Николаевич

Операционная медсестра:

Данилова Валентина Федоровна