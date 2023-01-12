Молодой человек уже судим Фото: МВД Красноярского края

В Железногорске против местного 23-летнего парня завели уголовное дело об угоне иномарки. Машину молодой человек «позаимствовал» у своего знакомого.

Вечером в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в магазин по улице Таежной поселка Первомайский въехала иномарка. На место выехал экипаж ППС, которые как раз патрулировали район. Они нашли помятую машину и пьяного парня рядом. Увидев полицейских, он попытался сбежать, но инспекторы не дали ему это сделать. Молодого человека передали специалистам ГИБДД.

Личность парня быстро установили. Оказалось, что раньше 23-летнего молодого человека уже судили. Он признался, что угнал машину у знакомого и рассказал, что прав у него нет, он даже не учился водить. Во время прохождения освидетельствования алкотестер показал в крови наличие алкоголя - 1,13 мг/л.

Полицейские забрали машину и поместили на спецстоянку, а подозреваемого доставили в Межмуниципальное управление. Владелец иномарки об угоне не знал, об этом ему сообщили в МВД. Он рассказал, что накануне выпивал с другом и малознакомым жителем поселка Первомайский. Во время застолья хозяин лег спать. В квартире остался лишь его друг, а вот новый знакомый пропал с ключами от Nissan, висевшими на гвоздике в коридоре.

Против мужчины завели уголовное дело по статье «Угон» - ч. 1 ст. 166 УК РФ. За это он может лишиться свободы до пяти лет, а пока находится под подпиской о невыезде.