С инициативой полиция выступает уже несколько лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Есть вероятность, что жители Красноярска не смогут покупать спиртное по пятницам. С таким предложением выступил глава краевой полиции Александр Речицкий. Ведомство планирует выдвинуть свою инициативу на обозрение.

К слову, предложение в городе звучит не первый раз. В прошлые годы Речицкий уже выступал за введение «трезвой пятницы», но местные депутаты его не поддержали. Полиция не отчаялась, и снова вернулась к предложению.

Речицкий заверил, что за годы его мнение на этот счет не изменилось, он не отошел от своей инициативы. Разве что, немного изменился подход, анализ, оценка предложения. Сейчас представители МВД готовятся к очередному отчету на сессии Законодательного собрания. И в очередной раз они планируют озвучить свою инициативу.

Между тем в 2020 году по инициативе главы МВД Красноярского края в регионе запрещали ежедневную продажу спиртного с 18.00 до 10.00. Такое решение было связано с тем, что в период самоизоляции красноярцы стали больше налегать на алкоголь. Ограничение действовало несколько месяцев – с апреля по середину июля. В этот период отметился рост нелегальной продажи спиртного и даже открывались круглосуточные бары с услугой доставки. Но зато снизилось количество пьяных преступлений.

В сентябре того же года полиция предлагала запретить продажу алкоголя в детские праздники.