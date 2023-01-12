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НовостиЗдоровье12 января 2023 11:29

В Красноярском крае пока не будут вводить ограничения по «Кракену»

В крае пока не выявили новый штамм коронавируса
Василина ВАСИЛЬЕВА
Новый вид коронавируса более заразен

Новый вид коронавируса более заразен

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России выявили первый случай «Кракена» - это новый подвариант штамма коронавируса «Омикрон». Пока заболевание зарегистрировано в Пензенской области, сообщили в Роспотбребнадзре.

До Красноярского края «Кракен» не добрался, но специалисты полагают, что рано или поздно он появится в регионе. Но вводить из-за этого дополнительные ограничения не планируется, заявил глава Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.

Специалисты отмечают, что «Кракен» распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы. И, несмотря на то, что этот вариант ковида не переносится тяжелее и не обладает повышенной смертностью, все же он более заразный, чем другие виды коронавируса.

Передается «Кракен» как и любая остро-респираторная инфекция – воздушно-капельным путем. В группе риска уязвимые слои населения – дети, люди с хроническими заболеваниями и пожилые.