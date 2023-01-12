В Красноярске на неопределенный срок ограничат движение на улице Молокова Фото: Мария ЛЕНЦ

С 21 января в Красноярске частично ограничат движение на улице Молокова. Об этом сообщают в городской администрации.

Проезд закроют на участке от заправки до дома №66. На дороге появится ограждение. Здесь начнется подготовка котлована для строительства линии метрополитена.

Фото: мэрия Красноярска

Дата открытия движения на участке пока неизвестна. Ограничение продлится до окончания работ по строительству первой линии.

Объехать перекрытую территорию можно по временным дорогам-дублерам, которые будут организованы по обе стороны улицы Молокова. Их длина составит около 350 метров.

Напомним, что ввод красноярского метро в эксплуатацию планируется в 2026 году.