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НовостиОбщество12 января 2023 9:44

В Красноярске на неопределенный срок ограничат движение на улице Молокова

Там начнется подготовка котлована для строительства метро
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске на неопределенный срок ограничат движение на улице Молокова

В Красноярске на неопределенный срок ограничат движение на улице Молокова

Фото: Мария ЛЕНЦ

С 21 января в Красноярске частично ограничат движение на улице Молокова. Об этом сообщают в городской администрации.

Проезд закроют на участке от заправки до дома №66. На дороге появится ограждение. Здесь начнется подготовка котлована для строительства линии метрополитена.

Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

Дата открытия движения на участке пока неизвестна. Ограничение продлится до окончания работ по строительству первой линии.

Объехать перекрытую территорию можно по временным дорогам-дублерам, которые будут организованы по обе стороны улицы Молокова. Их длина составит около 350 метров.

Напомним, что ввод красноярского метро в эксплуатацию планируется в 2026 году.