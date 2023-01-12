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НовостиОбщество12 января 2023 9:20

Жителей Красноярского края приглашают обучиться на кинопрофессию

От гафера до механика камеры
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Жителей Красноярского края приглашают обучиться на кинопрофессию

Жителей Красноярского края приглашают обучиться на кинопрофессию

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске можно обучиться на кинопрофессию. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В Красноярске пройдет обучение по программе «Введение в кинопрофессии: продюсер, гафер, механик камеры». На курсах люди могут изучить кинорынок современности, ознакомиться с этапами создания кинофильма: что должен делать продюсер, какие задачи стоят перед гафером (светооператором).

К участию приглашают красноярцев в возрасте 18-35 лет – с высшим или средним профессиональным образованием. Подать заявку можно до 23 января. Обучение бесплатное, оно длится 1,5 месяца – с февраля по март. После – слушатели получат дипломы о переподготовке.

- Проект реализует Союз кинематографистов Санкт-Петербурга совместно с Государственным институтом кино и телевидения при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Обучение пройдет в «Енисей кино», - сообщают в региональном правительстве.