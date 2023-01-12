Жителей Красноярского края приглашают обучиться на кинопрофессию Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске можно обучиться на кинопрофессию. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В Красноярске пройдет обучение по программе «Введение в кинопрофессии: продюсер, гафер, механик камеры». На курсах люди могут изучить кинорынок современности, ознакомиться с этапами создания кинофильма: что должен делать продюсер, какие задачи стоят перед гафером (светооператором).

К участию приглашают красноярцев в возрасте 18-35 лет – с высшим или средним профессиональным образованием. Подать заявку можно до 23 января. Обучение бесплатное, оно длится 1,5 месяца – с февраля по март. После – слушатели получат дипломы о переподготовке.

- Проект реализует Союз кинематографистов Санкт-Петербурга совместно с Государственным институтом кино и телевидения при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Обучение пройдет в «Енисей кино», - сообщают в региональном правительстве.