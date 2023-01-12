В Красноярске нашли подростков, перебегавших дорогу толпой. Фото: ЧП Красноярск/ГИБДД скриншот из видео

В Красноярске дорожные полицейские установили личности подростков, которые перебегали дорогу толпой. Об этом сообщает ГИБДД.

11 января в соцсетях появилось видео, на котором толпа подростков перебегала дорогу в неположенном месте на Красрабе. Кадрами заинтересовались в ГИБДД. Дорожные полицейские в тот же день установили личности нарушителей.

Оказалось, что проезжую часть перебегали юные спортсмены из Новосибирска. Они приехали в Красноярск на соревнования по плаванию в сопровождении двух тренеров.

Дорожные полицейские выяснили, что подростки торопились в кинотеатр, поэтому и решили перебежать дорогу. Теперь сопровождающим грозит штраф за нарушение пешеходом правил дорожного движения.