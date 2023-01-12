В Красноярске продают мультибрендовый магазин женской одежды. Фото: avito.ru

10 января на сайте «Авито» появилось объявление о продаже магазина женской одежды «Культ Fashion Store» в Красноярске. Он находится в центре Красноярска – на проспекте Мира, 86.

Площадь магазина составляет 300 квадратных метров. Продавец в объявлении указывает, что в ассортименте бутика более 20 качественных брендов из Европы и России, а также база из 3 тысяч клиентов.

Он работает в Красноярске уже 6 лет. Магазин оценивается в 5,9 миллионов рублей, в стоимость входят товарный остаток на 1,5 миллиона, брендбук и POS-продукция, соцсети, сайт, договоренности и специальные условия с поставщиками, оборудование, оснащение.

В объявлении указана и причина продажи. Нынешний владелец бизнеса живет в Москве и собирается развивать другой проект, поэтому магазином заниматься времени нет.

По данным на сайте магазина, им сейчас владеет 32-летняя Вероника Бурда. Она является женой предпринимателя Ивана Бурды и приходится внебрачной дочерью тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину.