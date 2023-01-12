В Красноярске камеры начали фиксировать непристегнутые ремни безопасности у водителей. Фото: ГИБДД Красноярск

В Красноярске с начала 2023 года дорожные камеры начали фиксацию водителей, которые не пристегиваются ремнями безопасности. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

В ведомстве сообщают, что только за первые десять дней нового года система показала неутешительную статистику:

- 7 тысяч фактов пренебрежения ремнями безопасности;

- более 21 тысячи нарушений использования внешних световых приборов.

Напомним, что 31 декабря в Красноярске и крае запустили 44 рубежа системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Список доступен по ссылке. Добавим, что штраф за непристегнутый ремень безопасности составляет 1 тысячу рублей.