В СВО погиб доброволец из Минусинска Руслан Безбородкин. Фото: личная страница Руслана Безбородкина

11 января в Минусинске простятся 47-летним Русланом Безбородкиным, погибшим в СВО. Об этом сообщает администрация Минусинского района.

Уроженец Красноярского края погиб в боях у села Площанка Кременского района в ЛНР 22 декабря. Безбородкин отправился на спецоперацию добровольцем, после подписания контракта. Служил в инженерно-саперном отделении.

Прощание с Русланом пройдет 11 января с 12-00 до 13-00 в траурном зале «Реквием» на Городокской, 40 Б. Администрация Минусинского района приносит родным и близким погибшего соболезнования.