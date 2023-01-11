55-летний водитель пытался обогнать другой автомобиль Фото: ГИБДД Красноярского края

Жесткая авария случилась в Канском районе Красноярского края. В ДТП пострадали три человека. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие случилось днем в среду, 11 января, на 1043 километре дороги Р-255 «Сибирь». Мужчина 55 лет ехал из Красноярска в сторону Канска на автомобиле Changan. Решив обогнать едущую впереди машину, он выехал на встречную полосу – маневр совершался на разрешающем участке дороге и при позволяющей разметке.

Идеально обогнать автомобиль у мужчины не вышло. Лоб в лоб он столкнулся с другой машиной, «Газелью», ехавшей навстречу. В результате пострадали оба водителя и 35-летний пассажир легковушки.

Ранее после смертельного ДТП в Красноярске на Глинки, когда 85-летнюю женщину сначала зажало дверьми, а потом переехал автобус, СК проводит проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В то же время прокуратура сообщает, что ведомство взяло на контроль уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», заведенное в полиции.