Глава СК поручил доложить о результатах проверки по смертельному ДТП с автобусом в Красноярске

Фото: пресс-служба МВД

После смертельного ДТП в Красноярске на Глинки, когда 85-летнюю женщину сначала зажало дверьми, а потом переехал автобус, СК проводит проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В то же время прокуратура сообщает, что ведомство взяло на контроль уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», заведенное в полиции.

Сейчас ведомства будут разбираться: исполнял ли перевозчик (ИП Цугленок М.М.) законодательство о безопасности дорожного движения, правила перевозок пассажиров в общественном транспорте. Проверят соблюдение охраны труда, медосмотры водителей, техническое состояние транспорта. А также выяснены все обстоятельства случившегося ДТП.

О результатах проверки Следственного комитета поручил доложить глава ведомства Александр Бастрыкин.

Напомним, что утром 11 января 85-летняя женщина потихоньку заходила в автобус №60. 63-летний водитель её не заметил, закрыл двери и начал отъезжать от остановки. Женщину зажало дверьми, она не удержалась на ногах и упала прямо под колеса автобуса. Водитель не заметил и этого, поэтому просто проехал по красноярке. Женщина скончалась от полученных травм практически сразу же, не дождавшись скорую.