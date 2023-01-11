Ремонт продлится до третьего квартала 2023 года Фото: минздрав Красноярского края

На этой неделе детская поликлиника №5 на Металлургов, 41а, закрылась на капитальный ремонт. Закончить работы планируется в третьем квартале этого года.

Пока медицинское учреждение приводят в порядок, маленьких пациентов врачи принимают в других организациях города: на улице Воронова, 18в (участки № 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20) и на улице Партизана Железняка, 9б (участки № 19 и 21).

Капитальный ремонт проходит по национальному проекту «Здравоохранение». На работы выделили 15,2 млн рублей, рассказали в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Во время работ специалисты обновят фасад и интерьер здания. В помещениях станет лучше система вентиляции и кондиционирования воздуха. Кроме того, в детской поликлинике появится игровая зона и комната матери и ребенка. А еще медучреждение станет более комфортным для посещения маломобильных людей.