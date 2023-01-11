Вагончики позволяют врачам набраться сил Фото: Александр Усс

На Взлетке в Красноярске появился мобильный вагончик скорой помощи. Это пятый передвижной пункт в городе. Об этом сообщил глава региона Александр Усс.

В небольшом вагончике водители и врачи могут отдохнуть, когда нет выездов, не тратя время на дорогу до станции скорой, особенно в часы пик. Здесь есть все для этого необходимое: комната отдыха и даже кухня. Так получится сократить время на оказание квалифицированной медицинской помощи, уверен глава региона.

Вопрос о доступности скорой помощи в Красноярске стоит остро. Причиной этому является как протяженность города, так и затрудненное движение на дорогах в часы пик и масштабная застройка. Решить проблему, правда, лишь частично, получилось благодаря таким мобильным пунктам.

Сейчас передвижные вагончики есть в Солнечном и Пашенном, на Мясокомбинате и на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 144а. создать такую сеть поручил губернатор Красноярского края Александр Усс.