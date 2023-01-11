Молодой полицейский стал фигурантом уголовного дело за отказ расследовать кражу посуды

В протокол он внес искаженные данные Фото: МВД Красноярского края

В Дивногорске обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями предъявили молодому полицейскому. 25-летний мужчина превысил их при проведении доследственной проверке, рассказали в краевой прокуратуре.

Все случилось в конце сентября прошлого года. Тогда в дежурную часть отдела полиции обратилась 59-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что кто-то разбил окна на ее даче. На место направилась следственно-оперативная группа, которую возглавлял 25-летний фигурант.

Только расследовать дело он не хотел, и чтобы облегчить себе работу стал убеждать пострадавшую, что похищенная посуда ценности не несет, а ущерб в тысячу рублей и вовсе преступлением не является. В протокол он внес искаженные сведения о том, что материального ущерба нет, а женщина не хочет привлекать виновника к уголовной ответственности. Место происшествия оперативник осмотрел поверхностно, и отказал в заведении уголовного дело.

Прокуратура проверила законность принятого следователем решения и нашла скрытое тяжкое преступление. Женщина рассказала настоящие обстоятельства произошедшего, их подтвердил другой оперативник. Полицейского отстранили от должности и предъявили ему обвинение. Ход расследование контролирует прокуратура.

После вмешательства прокуратуры незаконное постановление отменено, заведено дело из-за кражи имущества с незаконным проникновением в жилище. Уже известно, кто причастен к преступлению.